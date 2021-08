El gran cineasta ha compartido una declaración bastante inusual, pues en todos estos años, Quentin Tarantino no le ha dado ni un sólo centavo de su enorme fortuna a su madre, pero hay una razón importante detrás de esto.

¿Cuántas veces no nos dijeron de chiquitos que no podríamos?, pues Tarantino se tomó muy en serio estas palabras. En su infancia (a los 12 años), cuando el cineasta creaba sus primeros guiones, los compartía con quien tenia en ese momento y esa era su madre, sin embargo, no tenia las reacciones que esperaba.

Durante una charla en el podcast The moment, Quentin hizo pública la humillación que le hizo pasar su madre, Connie Zastoupil: “Mi mamá se estaba quejando de que yo escribiera guiones.. y luego, en medio de su pequeña diatriba, dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor’, con las comillas de los dedos y todo, ‘esta pequeña carrera sobre escribir que estás haciendo? Esa mierda se acabó'”.

En ese momento fue cuando Tarantino prometió nunca compartir un “centavo” de ningún éxito futuro con su madre. “Cuando me dijo de esa manera sarcástica, estaba en mi cabeza y dije: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en una escritor exitoso, nunca verá un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No obtienes nada. Porque dijiste eso”.

En este momento, la fortuna de Tarantino es de aproximadamente 120 millones de dólares, lo que convierte al cineasta en uno de los directores más ricos del mundo. Al final de su charla, el cineasta hizo hincapié en que hay que tener cuidado en las cosas que le dicen los padres a sus hijos, pues así sea de forma sarcástica, para un niño puede ser muy hiriente.

Crédito foto de portada: Instagram Tarantinoxx