El nuevo tema que reúne a dos de las cantautoras más importantes de los últimos años ya esta aqui, “Like i used to” es una carta que recuerda el inicio de ambas artistas en la música.

Se sabia que ambas compositoras traían algo entre manos, algunas fotos en sus redes sociales nos lo hicieron saber pero el día de ayer se confirmó que lanzarían una canción juntas; sin dar mayor información solo confirmaron que llegaría aproximadamente a las 9:00 de la mañana e inmediatamente la agregamos en nuestras bibliotecas de canciones.

Junto con la nueva canción llegó un video oficial que nos presenta a ambas artistas, quienes se encuentran en lo que parece una cabaña en medio del desierto. Aunque ocupan los mismos espacios no se les ve juntas, más que al final del video. Esto mientras sus voces se convierten en un unísono que logra estremecer a quien lo escuche.

“A pesar de que no estábamos muy unidas, siempre me sentí apoyada por Angel y la consideré una compañera en este extraño mundo de las giras”, dijo Van Etten en un comunicado sobre “Like i used to“. “Finalmente tuve el coraje en junio de 2020 para acercarme y ver si ella querría cantar conmigo. Me volví codiciosa y rápidamente le envié una pista en la que había estado trabajando”.

Por su parte, Olsen dijo lo siguiente: “Me he reunido con Sharon aquí y allá a lo largo de los años y siempre me he sentido demasiado tímida para preguntarle qué ha estado haciendo o en qué ha estado trabajando. La canción me recordó de inmediato que volví a donde comencé, antes de que se esperara música de mí, o se esperara mucho de mí, un momento que permanece puro y real en mi corazón”.

Crédito foto de portada: Youtube