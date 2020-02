Nada Surf está por cumplir 30 años de carrera y en el marco de este festejo estrenó su noveno álbum de estudio, Nothing To Forget, un disco lleno de emociones esperanzadoras y pop power.

Los neoyorquinos vuelven con nueva música luego de que el año pasado lanzaron North 6th Street, una reedición de su primer álbum compuesto por demos y que por primera vez ponen en plataformas de streaming. Este año Nothing To Forget trae nueva música, nuevos sonidos y nuevas emociones en sus nueve canciones de duración.

Something I Should Do, Looking For You y So Much Love fueron los primeros sencillos que escuchamos de este material, mismos que nos nos confirmaron el estilo particular que la banda ha afianzado con los años y que ahora se refresca con nuevas fórmulas: estribillos pegadizos, armonías dulces y estructuras que los sacan de su zona de confort.

Matthew Caws, Ira Elliot y Daniel Lorca grabaron Nothing To Forget en los estudios Rockfield en Gales.

Nada Surf ya se encuentra en la gira de promoción de este nuevo material. Primero por Estados Unidos, posteriormente llegarán a Europa, y quizás en próximos meses tendremos la confirmación de un show en México, ya que la última vez que vinieron lo hicieron en 2008 en el Centro Cultural de España en México.

Nothing To Forget está disponible en todas las plataformas de escucha desde el 7 de febrero.

Síguelos en sus redes sociales y no te pierdas ninguna novedad de la banda.