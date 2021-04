My Bloody Valentine ha revelado que actualmente se encuentran trabajando en dos nuevos discos, así lo confirmaron durante una entrevista con The New York Times.

Hace unos días la agrupación había subido un pequeño clip donde anunciaban que el día de hoy habría una importante declaración de parte del grupo; muchos creyeron que se trataba de que subirían sus discos a Spotify o que seria una re edición especial de Loveless.

Para la fortuna de todos los seguidores de My Bloody Valentine los rumores sobre sus discos en plataformas de streaming se cumplió, por lo que en este momento puedes ir a Spotify y buscar el perfil de la banda donde encontraras todo su material discográfico, además lanzarán unas nuevas ediciones físicas de sus tres discos, junto con un EP.

Durante la entrevista el grupo habló sobre sus planes a futuro; así como su recién inclusión entre las filas del sello discográfico ingles Domino Records, por lo que este nuevo paso en la carrera de la agrupación era suficiente para empezar a trabajar en nuevo material.

Kevin Shields dijo que la banda estaba trabajando actualmente en dos nuevos trabajos de estudio para Domino. Dijo a la revista que el primer álbum contendría material “cálido y melódico”, mientras que el segundo sería más experimental. Bilinda Butcher sugirió que la grabación de los álbumes podría completarse a fines de este año, y Shields explicó que el grupo puede considerar trabajar de forma remota debido a posibles contratiempos relacionados con el coronavirus.

“No quiero tener 70 y tantos años queriendo hacer el próximo récord después del disco de 2013 mbv. Creo que sería mejor hacer uno ahora”, explicó Shields.

Crédito foto de portada: Instagram My Bloody Valentine