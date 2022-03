Massive Attack ha cancelado el tour que realizaría durante los próximos meses, debido a una grave enfermedad que padece uno de sus integrantes.

Desde hace tiempo se confirmó que la agrupación regresaría este año a los escenarios para presentarse en algunos de los festivales más importantes del mundo, sin embargo, el día de hoy se publicó en redes sociales un comunicado en el que se anuncia que dichos conciertos han sido cancelados.

“Durante los últimos meses, un miembro de Massive Attack ha enfrentado una grave enfermedad. Nos complace decir que ahora está en recuperación. El proceso es positivo, pero también desafiante y continuó, lo que desafortunadamente significa que actualmente Massive Attack no está en condiciones de cumplir con los shows en vivo programados para mayo, junio y julio de 2022”, se lee en el post.

Vía Facebook Massive Attack

“La banda lamenta profundamente cualquier inconveniente o decepción causa, en particular con los fans, con quienes siempre es un honor interactuar y con nuestro equipo de producción que, debido a otros eventos globales, ya han tenido que esperar demasiado para hacer lo que mejor saben hacer”, concluye.

Hasta el momento, la única presentación que sigue de pie es la del Connect Music Festival, que tendrá lugar en agosto de 2022 en Escocia. Otros nombres que figuran en el line up de este evento son The National, The Chemical Brothers, Mogwai, Bombay Bicycle Club y Black Coffee.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

