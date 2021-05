Margot Robbie por fin dio algunos detalles sobre el estado actual en el que se encuentra la posible segunda parte de Birds of prey, cinta de la cual es productora ejecutiva.

Desde la aparición de Harley Quinn en la pantalla grande hace unos años este personaje ha sido de los más demandados por la comunidad de fanáticos del DCEU, todos querían más de Harley y en 2019 llegó una película en solitario del personaje que además introdujo a varios personajes icónicos de los comics.

Aunque al final no terminó siendo tan bien recibida y en taquilla tuvo una pésima recepción las ganas de querer continuar con una secuela o un spin-off siguen latentes, algo que comentó Margot Robbie durante la reciente entrevista en Den of geek.

“No sé si eso está en el horizonte pronto”, explicó Robbie. “No creo que sea un no. Pero no, no hay una secuela en las obras que yo sepa en esta etapa”. Esta declaración continua con lo dicho por algunas actrices más que fueron parte de esta cinta, como fue el caso de Jurnee Smollett:

“No es ningún secreto lo mucho que me encantó interpretar a Black Canary, y me sentí muy honrado de asumir ese papel”, reveló Smollett en julio. “Absolutamente lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad”. Mientras, Rosie Perez opina algo similar: “Quiero decir, si sucede, claro. Cuando dijiste eso, lo primero que me vino a la mente fue: ‘Dios mío, tengo que perder peso y ponerme en forma de nuevo'”.

Crédito foto de portada: Warner Bros.