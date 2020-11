Julien Baker ha compartido una versión de Perry Como y The Fontane Sisters “A Dreamer’s Holiday“. Es increíblemente único en lo que respecta a las canciones navideñas.

La cantautora de Memphis, que regresó con su nuevo sencillo “Faith Healer” el mes pasado, ofreció una interpretación del clásico festivo de 1949 como parte de la colección navideña de Spotify Singles.

“Elegí “Dreamers Holiday” porque me pareció increíblemente único en lo que respecta a las canciones navideñas”, explicó la artista. “Es una canción muy discreta, tanto lírica como musicalmente; Si bien técnicamente se trata de un día festivo, no hace referencia directa a ningún tema festivo específico, deja la letra un poco más abierta.”

“Es lo mismo con la música: la estructura de los acordes es complicada pero sorprendentemente atemporal para mí a pesar de que la canción en sí tiene más de 70 años. Es el tipo de canción cuyo arreglo se puede volver a imaginar tantas veces, y me encanta la sensación de potencial sónico que me da un sencillo como ese “.

Julien Baker anunció recientemente su tercer álbum de estudio, Little Oblivions. La continuación de Turn Out the Lights de 2017 llega el 26 de febrero de 2021 a través de Matador Records e incluye el sencillo “Faith Healer”.