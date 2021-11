El 2022 aún no llega y ya pinta para ser un año bastante bueno, al menos para los fans de Jack White, quienes recibirán música nueva hasta para llevar.

Luego de que hace un par de semanas nos sorprendiera con el lanzamiento de un nuevo sencillo, el día de hoy White anunció que el próximo año lanzará dos álbumes: uno titulado Fear of the dawn y el otro Entering heaven alive.

Según publicó en redes sociales, Fear of the dawn se estrenará el 8 de abril, mientras que el segundo elepé llegará el 22 de julio. Ambos ya se pueden pre-ordenar tanto en digital como en sus diferentes formatos físicos a través del website de Jack White.

Hasta el momento, el único adelanto que tenemos de estos siguientes materiales es “Taking me back”, canción que aparecerá en el cuarto disco del músico. Además, este mismo tema forma parte de la nueva entrega de Call of duty.

Te dejamos a continuación los tracklists de los dos nuevos trabajos de Jack White y recuerda mantenerte al pendiente, que seguro pronto tendremos más noticias.

Fear Of The Dawn:

1. Taking Me Back

2. Fear Of The Dawn

3. The White Raven

4. Hi-De-Ho (W/ Q-TIP)

5. Eosophobia

6. Into The Twilight

7. Dusk

8. What’s The Trick?

9. That Was Then (This Is Now)

10. Eosophobia (Reprise)

11. Morning, Noon And Night

12. Shedding My Velvet

Entering Heaven Alive:

1. A Tip From You To Me

2. All Along The Way

3. Help Me Along

4. Love Is Selfish

5. I’ve Got You Surrounded (With My Love)

6. Queen Of The Bees

7. A Tree On Fire From Within

8. If I Die Tomorrow

9. Please God, Don’t Tell Anyone

10. A Madman From Manhattan

11. Taking Me Back (Gently)

Foto de portada tomada del Facebook del artista.