Un nuevo estudio confirmó que Host, película dirigida por Rob Savage, es la más aterradora de todos los tiempos.

Con Halloween cada vez más cerca, nuestras ganas de disfrutar de una buena película de terror están a tope y si de verdad andas en busca de una que te deje sin dormir por semanas, el filme pandémico de Savage es el ideal y no es cuento nuestro, ya está científicamente comprobado por The Science of Scare Project.

Desde el año pasado, este proyecto fundado por la Broadbandchoices UK se ha encargado de realizar un especial estudio para comprobar cuál es la película más aterradora hasta el momento. El experimento es sencillo: invitan a 250 personas a aventarse un maratón de las 40 producciones más escalofriantes del mundo, mientras que a través de monitores de frecuencia cardíaca y bajo la supervisión de un doctor e investigador experto, observan la respuesta que tiene su corazón con cada cinta.

Si bien la mayor parte de los espectadores del reciente estudio mantuvieron una frecuencia cardíaca en reposo de 64 bpm, este promedio se disparó hasta 88 bpm al ver Host. Además, también se midió por separado el impacto de los sobresaltos y el pico más alto del largometraje de Rob Savage alcanzó los 130 bpm.

Host fue lanzada el año pasado en medio de la pandemia, teniendo justo una trama que se apegaba a la realidad que en ese entonces tenía el mundo entero, en la que las únicas reuniones y comunicación que podíamos tener con nuestros conocidos era a través de la tecnología. En sí la historia se centra en seis amigos que luego de tener una llamada vía Zoom, un ente maligno comienza a invadir sus hogares, poniendo en peligro sus vidas.

Te dejamos por acá el tráiler y si te animas a verla, la puedes encontrar en Netflix.

Foto de portada vía YouTube.