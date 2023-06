Fanzineologia 10 años

Fanzineología se dedica al estudio de zines, fanzines, autoediciones, publicaciones independientes y pequeñas editoriales autogestionadas.

Fanzineologia tiene una web donde encontrarás los festivales existentes de autoedición, artículos, crónicas, entrevistas, historias y reseñas y más.

“Creemos que es necesario indagar en los contenidos y formas de las autoediciones. Esto no es un trabajo sencillo como se cree, pues detrás de cada publicación independiente, hay mucho por dónde rascar, mismo que agradecemos. Creemos que un buen zine (léase autoedición) no solamente se evalúa por sus características matéricas, pues esto sería en sí mismo banal, por lo tanto buscamos dentro de su contenido las pinceladas que el autor nos deja como muestra de su trabajo; siendo estas pinceladas el motor de nuestra búsqueda, en la que la mayor de las veces intentamos centrarnos, otras tantas no, que simplemente nos encantamos con la edición.”

Nos alegra que Fanzineologia cumpla sus 10 añotes. Si aun no les conoces descubreles en: http://www.fanzineologia.net/

IG: @fanzineologia