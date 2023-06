Dwayne Johnson regresará a ‘Rápidos y furiosos’ con un nuevo spin-off

De acuerdo con Variety, Universal Pictures anunció que Dwayne Johnson volverá a interpretar el papel de Luke Hobbs para una película spin-off que se situará entre la más reciente entrega de la franquicia Fast X y su sucesora Fast X: Part II. La participación de Johnson en la saga también fue revelada a través de una escena post-créditos de Fast X.

Hasta el momento, el nuevo proyecto de Rápidos y furiosos no tiene un título oficial, pero se ha informado que el guión fue escrito por Chris Morgan desde hace mucho tiempo atrás. Además, Dwayne Johnson también figura como productor junto a Dany Garcia e Hiram Garcia para Seven Bucks Productions y Vin Diesel y Samantha Vincent a través de One Race Films.

Si bien aún no hay fecha de estreno par el spin-off, se ha especulado que podría llegar en algún punto de 2024, pues el lanzamiento de Fast X: Part II está programado para 2025, marcando el final oficial de la franquicia.

Dwayne Johnson se unió al mundo de Rápidos y furiosos con Fast five, apareciendo después en Fast & Furious 6, Furious 7 y The Fate of the furious.