Disney ha decidido esquivar una bala al cambiar el nombre de la icónica nave de Boba Fett, el cazarrecompensas más famoso dentro del universo de Star wars.

La primera aparición de este personaje fue en 1980 en El imperio contra ataca y aunque solo fue por unos segundos, despertó de forma brutal la atención de los espectadores; quienes encantados con la ferocidad de Boba lo volvieron un icono y un gran referente a la saga de Star wars en los años posteriores.

Otro gran referente a este mercenario es la nave en la que se transporta y con la que se convierte en un temible rival, la famosa Slave 1, que su traducción a nuestro idioma significa “esclava 1”. Aunque en ese momento el título de su transporte no hacia una referencia directa a la esclavitud (y mucho menos ahora), Disney ha decidido cambiarle el nombre para evitar problemas.

Durante una charla con Jedi news, el director de diseño de la colección de Lego Star wars, Jens Kronvold Frederiksen, y el jefe de diseño, Michael Lee Stockwell, han confirmado que Disney mandó a cambiar este nombre en todos los productos de la saga y que de ahora en adelante será conocida como “la nave de Boba Fett“.

Por ahora ya se tiene en puerta The book of Boba Fett, el spin-off de The mandalorian que será la siguiente producción de Star wars que se estrenará únicamente en Disney+; así que lo más probable es que ya no se escuche el nombre antiguo de este transporte espacial.

Crédito foto de portada: Disney