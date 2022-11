Prepárate que pronto volveremos a visitar Genovia… se ha confirmado que El diario de la princesa 3 ya está en desarrollo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Disney ha dado luz verde a una nueva entrega de El diario de la princesa, la cual ha sido descrita como una secuela y no un reboot; es decir, la película continuará con la trama establecida en sus dos filmes antecesores basados en la serie de novelas homónimas de Meg Cabot.

Protagonizada por Anne Hathaway y Julie Andrews, El diario de la princesa contaba la historia de la joven Mia Thermopolis, una joven promedio que al cumplir 15 años de edad se entera que en realidad es una princesa. A lo largo de las dos películas, somos testigos del proceso por el que Mia pasa en compañía de su abuela Clarisse Renaldi para convertirse en reina de Genovia.

Hasta el momento no se han revelado más detalles respecto a la trama de la nueva secuela, pero se ha confirmado que Aadrita Mukerji (Supergirl) es quien la está escribiendo. Además, Debra Martin Chase, que produjo las dos primeras películas, y Melissa Stack (The other woman) también están a bordo como productoras.

Anne Hathaway y Julie Andrews aún no tienen un acuerdo para regresar, pero en diversas ocasiones ambas actrices han dicho que les encantaría participar en una tercera entrega de El diario de la princesa, por lo qué hay altas posibilidades de que pronto se unan al elenco.