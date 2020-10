Seguramente muchas grandes cosas ya estarían sucediendo en el mundo de no ser por la pandemia de COVID-19. Y una de ellas podría ser una nueva película del aclamado David Lynch.

Resulta que durante una entrevista que recientemente tuvo con PCS Literary Magazine a través de YouTube, el director reveló que de no ser por la pandemia probablemente ya estaría trabajando en una nueva cinta. Todo esto surgió cuando Lynch comenzó a hablar de cómo le afectó la pandemia.

“Estoy en aislamiento”, explicó. “Amo el aislamiento. No puedo hacer películas pero puedo pintar y trabajar en esculturas y trabajar en mi canal de YouTube. Es bastante bueno. Realmente me gusta el aislamiento.”

Y luego, comentando sobre si estuviera trabajando en otra cosa si no fuera por la situación actual, David Lynch reveló: “No lo sé con certeza, pero probablemente estaría haciendo una película o estaría continuando una historia.”

Te dejamos a continuación la entrevista completa:

Pero la realidad es que no podemos quejarnos del todo. Ya que aunque no habrá pronto nueva película de David Lynch, el directo sí que nos ha dado gran material para entretenernos durante estos días de pandemia.

Tan sólo a través de su canal de YouTube estrenó su serie diaria What Is David Working On Today?, en la que en cada capítulo nos da un profundo vistazo hacia lo que es su proceso creativo. Asimismo también revivió su serie de reportes meteorológicos, lanzada originalmente en los 2000 y compartió su corto animado Fire (Pozar).

El último largometraje que dirigió fue en 2006 con Inland Empire. Sin embargo, en los últimos años había estado encargándose de una nueva temporada de Twin Peaks y en 2019 estrenó su corto What Did Jack Do?

Foto de portada tomada del Facebook de David Lynch.