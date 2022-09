ChangosPerros aka Carlos Dzul no estaba muerto, andaba viviendo otras aventuras amorosas para poder dibujar más y está de regresó con su ya celebre serie sobre los amorosos.

ChangosPerros nos escribre: “Hola, amiwos, acá su servilleta el ChangosPerros les ofrece una entrega más de viñetas de amors, especiales para enviárselas al crush o al ex. No es 14 de febrero pero no importa. El corazón late todo el año. Que les sea leve!”

“El Amor. ¿Qué es? Yo lo ignoro por completo. Pero me gusta hablar de lo que no sé. Aquí están algunas viñetas basadas en hechos reales, vividos o escuchados por ahí. Mi consejo: no se claven. No es cierto: sí clávense. Clávense chido. Pero no se malviajen. Nos vemos!”

Sigue a ChangosPerros en:

IG @changosperros,

FB: @ChangosPerros

TW: @changosperros