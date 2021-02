Billie Eilish compartió un segundo vistazo a lo que será su nuevo documental titulado The World’s A Little Blurry, el cual llegará este mes a Apple TV+.

En este nuevo tráiler la cantante muestra la relación tan cercana que mantiene con sus fans. “Miro a la multitud y veo que todas las personas que están ahí están pasando por algo”, se le escucha decir a Eilish en un punto del clip.

“Tengo el mismo problema. Y yo estoy como: ‘¿Por qué no convierto esto en arte en lugar de simplemente vivir con ello?’”, agrega. Además de que también se puede ver una escena durante uno de sus shows en donde le dice a sus fans: “Chicos ustedes tienen que estar bien, porque ustedes son la razón por la que yo estoy bien.”

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry es una producción original de Apple Original Films, fue dirigido por RJ Cutler y se estrenará el próximo 26 de febrero tanto en algunos cines como a través de la plataforma.

En este podremos ver la historia de la evolución de la cantante y compositora mientras llega a la mayoría de edad y su ascenso al estrellato. Se enfocará principalmente en el lapso durante el que estuvo escribiendo y grabando su aclamado álbum debut, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Apenas la semana pasada, Billie Eilish estuvo hablando sobre su nuevo documental durante una entrevista. “Realmente se trata de mi vida, de mí, de una manera que no esperaba, y fue bastante brutal de revivir”, dijo.

Te dejamos a continuación el segundo tráiler del documental de Billie:

Foto de portada: Cortesía.