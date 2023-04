Esto es lo que pasó entre Bad Bunny y Harry Styles

El equipo de Bad Bunny ha aclarado que el reguetonero no tuvo ninguna intención de atacar a Harry Styles en Coachella.

El viernes pasado Bad Bunny se presentó en Coachella y aunque en general su show obtuvo muy buenas críticas, algunos cibernautas no estuvieron tan contentos con ello por una imagen que apareció en las pantallas, en la que se podía ver un tuit que aseguraba que el puertorriqueño podía escribir “As it was” pero Harry Styles no podía hacer “El apagón”.

Los fans asumieron que se trataba de una reacción al reciente triunfo que tuvo Harry Styles en los Grammy Awards, donde su disco Harry’s house venció a Un verano sin ti de Bad Bunny en la categoría de Album Of The Year. Sin embargo, a través de Rolling Stone, el equipo del reguetonero desmintió esta teoría, asegurando que esos visuales nunca fueron aprobados por el artista.

“Nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y amplifiquen la experiencia que presenta como artista. La solicitud del cantante para los visuales de la actuación de ‘El apagón’ era usar sólo la imagen y no el texto del tuit, de lo que nos responsabilizamos y lo corregiremos para el show del viernes. Estas imágenes son una celebración de Bad Bunny y su dedicación para empoderar a su isla natal, Puerto Rico”, dijo el equipo en un comunicado.

Bad Bunny se volverá a presentar en Coachella el próximo viernes 21 de abril.