Tras la lamentable cancelación del Festival SXSW, los organizadores se unieron con Amazon para poder proyectar los filmes que serían presentados durante el festival. Estos estarán disponibles únicamente por diez días a través de Prime Video y será totalmente gratuito.

Por el momento, el proyecto nombrado Prime Video presents the SXSW 2020 Film Festival Collection no cuenta con una fecha exacta de estreno. Pero se espera que sea a finales de abril cuando comiencen las transmisiones.

Según anunciaron, para disfrutar de este increíble festival de películas virtual no se necesitará tener una membresía de Amazon Prime. Sólo bastará con tener de una cuenta gratuita para poder tener acceso a los filmes. Sin embargo, estará únicamente disponible en los Estados Unidos.

Janet Pierson, directora del Film Festival de SXSW, explicó que con esto buscan apoyar a todos los cineastas independientes que se están viendo afectados por la cancelación del festival. “Estamos inspirados por la adaptación y resiliencia de la comunidad cinematográfica, a medida de que buscan soluciones creativas ante esta inesperada crisis”, dijo en un comunicado.

Okay, exciting news y'all! We’re partnering with @SXSW on a 10-day streaming event to bring you a collection of movies from this year’s line-up. It'll be free to everyone in the U.S. (yeah, we said everyone) because these films deserve an audience. Stay tuned for more details!

— PrimeVideo (@PrimeVideo) April 2, 2020