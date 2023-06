70000 Tons of Metal: ¿un fest abordo de un crucero?

El mundo de los festivales de metal tiene un poco de todo. Los grandes al aire libre, los pequeños en espacios cerrados, en diferentes estaciones del año, temáticos, especializados en ciertos géneros. Pero todos empezaron con un denominador común: se hacen en tierra firme. Eso cambió en 2011 cuando un suizo soñador llevó a cabo una idea que tuvo en una borrachera: hacer un festival de metal en un barco. Andy Piller había sido tour manager, promotor y agente de ventas de bandas por varios años, así que tenía cierto camino recorrido. Hoy, a pesar de que hay varios cruceros similares, nadie puede tocar el legado del 70000 Tons of Metal.

Pero, ¿cómo comenzó? “Yo vivía en un departamento a una cuadra del muelle de cruceros de Vancouver. Esto fue en 2007, estaba sentado en el balcón con algunos amigos, estábamos bebiendo, nos tocó ver la llegada de uno de esos y les dije, ‘hey, deberíamos rentar uno de estos cruceros y hacer un festival de metal’. Y claro, ellos se burlaron, decían que estaba loco, que eso jamás funcionaría, que la gente se caería por la borda o que hundirían el barco. Al día siguiente comencé a escribir un modelo de negocio. En ese tiempo ya me sabía todo lo que era importante del negocio de la música en vivo, había sido promotor, agente de ventas, tour manager. Pero no sabía casi nada de cruceros, así que tuve que investigar y aprender sobre cruceros, cuál realmente podría funcionar, debía encontrar una línea de cruceros que además me permitiera seguir adelante con esta idea. El mayor obstáculo era el financiamiento, porque rentar un crucero cuesta millones de dólares. Además te piden el pago por adelantado y son cantidades que simplemente uno no tiene a la mano, así que ahora tenía que encontrar gente que quisiera invertir en esta loca idea que además era inédita; no había una historia atrás. Entonces, en resumen, una idea, alcohol, cruceros y un sueño”.

En el mundo del rock, lo normal es entrevistar a músicos. En ese sentido, no es tan difícil imaginar el tipo de respuestas que se obtendrán. Andy en cambio es un empresario, y sus respuestas no solo son diferentes a las de un músico sino que no parece tener miedo de contar detalles. Su concepto pegó con tubo, es un modelo de negocio muy exitoso y tal vez por eso, porque sabe que bien manejado es algo que no se le irá de las manos platica sin filtros. Claro, hay detalles obvios como costos y salarios que no entran en la plática, pero ofrece detalles de cómo funcionan las cosas desde el punto de vista de un empresario. “Los salarios que pagamos no difieren tanto de los de otros festivales. Esto es más exclusivo y creo que para las bandas más grandes el reto en el crucero es más bien la parte de producción, están acostumbrados a tocar en escenarios enormes y aquí se deben hacer más chiquitos en ese sentido porque es un barco, no hay tanto espacio. No puedes venir con varios camiones llenos de equipo porque no cabe y porque son 60 bandas, es imposible, así que se ajustan a la idea festivalera de compartir luces y backline, por ejemplo”.

Piller continúa: “y claro, para las bandas más grandes esto les complica, y no tanto por los músicos, sino a su equipo técnico. Los que ya estuvieron en el barco ya se la saben, pero los que van por primera vez mandan sus riders enormes, no captan que es un barco y es diferente y eso genera grandes discusiones entre mi equipo de producción y el de las bandas. Una vez que llegan, echan un ojo y entonces entienden lo que implica que sea un barco. Ya les queda claro”. Esto es interesante porque existe la idea de que las bandas solo son los músicos y ellos toman todas las decisiones. También deja ver que siempre hay espacio para negociar, porque otro gran mito es que las bandas exigen y nunca negocian.

Otro punto interesante es que el barco no permite la oportunidad de que el rockero tímido a sangrón se esconda o aleje del público. Y también es un punto que se negocia, porque muchas bandas aceptan u ofrecen meet and greets porque cobran por hacerlos. En el 70000 Tons of Metal es un poco diferente. “En realidad es una atmósfera muy amigable. La gente es muy respetuosa, nunca hemos tenido ningún problema grande. Y eso era parte de mi idea original, que fuera un sentimiento de que todos estamos en backstage. Mi idea era tener una proporción de un músico por cada 10 fans. En el primer año, en el barco que solo tenía capacidad para 2 mil fans la ecuación era: ok, la banda promedio es de 5 personas, y sé que hay bandas de 9, pero en promedio son cinco, así que 40 bandas por 5 músicos daba 200 músicos en total para 2 mil personas. Cuando nos mudamos al barco más grande y teníamos 3 mil fans y 60 bandas, la cantidad de músicos era de 300, misma proporción, y eso hace que a donde voltees verás a algún músico, y ahí va a estar porque no hay a donde ir. No es como los grandes festivales que la proporción es un músico por cada varios cientos de personas o uno por cada mil y entonces cuando se aparece un rockstar todo mundo enloquece porque no los ves tan fácil. Aquí es más simple, te metes al jacuzzi o estás en el bar o en el elevador y te encuentras a Bobby Blitz”.

Se trata pues de un festival amigable. Y tiene sus limitantes obvias, como que bandas de cierto nivel no estarán ahí porque sencillamente no caben, o no cabría su público. Sin embargo, funciona, y la personalidad y visión de Andy influyen mucho. Así lo ve él: “Nosotros no tenemos headliners per se, y aunque este año tuvimos algunas bandas muy grandes como Nightwish (también estuvo Kreator) y demás, no los consideramos headliners, 70 mil toneladas de metal es el headliner, es algo que puedes ver en nuestro sitio, nuestra publicidad, nuestros pósters, todos los logos de las bandas son de la misma estatura. Naturalmente las bandas más grandes tocan en los escenarios de mayor tamaño, más tiempo y en mejores horarios, no los ponemos a las 2 de la tarde. Pero esto es el concepto básico del 70 mil toneladas”.

Este año, y como atención a una queja común que recibe Piller, siete meses antes de que el siguiente crucero zarpe se han anunciado 16 bandas. Destacan entre otras Epica, Angra (ellos filmarán un DVD en vivo), Sodom, The Halo Effect, Nile y Unleashed, así que la calidad y variedad, una vez más, están garantizadas. En la siguiente entrega de esta charla, Andy hablará de la competencia, los retos inherentes a la navegación, los viejos tiempos y el futuro del Crucero.