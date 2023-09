50 años no son nada…para El Cuarto Reich, Palomo en Memórica

El más que histórico narrador gráfico José Palomo llega a la web de MEMÓRICA como parte de las conmemoraciones de uno de los golpes de estados más sangrientos de Latino América. El historietista es reconocido con el micrositio dedicado a su obra que lleva por nombre: 50 años no son nada…para El Cuarto Reich.

“José Palomo, quien el 11 de septiembre de 1973 salió de casa rumbo a su trabajo sin saber que no volvería a ella. Uno de sus vecinos le avisaría que la policía le esperaba afuera de su casa para detenerlo, por lo que busco un sitio para esconderse, coincidiendo con un grupo de ingenieros agrónomos mexicanos que estaban en Chile para trabajar con el gobierno allendista y quienes le aconsejaron ir a la Embajada de México y quedarse hasta que todo se calmara. Cuando llegó, le advirtieron que no podía salir del inmueble, pues sería detenido y llevado al Estadio Nacional de Santiago, tal como sucedió con mucha gente de la que nunca más se supo. Y, así, abandonó su país para dirigirse a México, donde en los últimos 50 años ha publicado sus caricaturas en los más importantes periódicos de circulación nacional.” MEMÓRICA.

Las tiras cómicas El Cuarto Reich fueron muy populares durante el periodo del exilio, durante los años 80’s y 90’s, en ellas el autor satirizaba con un humor negro a los representantes de las dictaduras militares latinas.

Gracias a MEMÓRICA ahora es posible leer algunos tomos de recopilaciones de esta historieta. Visita el sitio: https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/Palomo_el_cuarto_reich y descubre a este genio del humor y el sarcasmo politico.