Netflix puede ser el chavo buena onda pero también puede ser nuestro peor enemigo, pues a lo largo de su auge nos ha entregado una buena cantidad de series, nos ha hecho amarlas y obsesionarnos con ellas para después ser canceladas sin más, un golpe bastante bajo.

Y es que en nuestra era digital las cancelaciones de series no es algo fuera de lo común, constantemente se están eliminando programas, algunos sin siquiera haberse estrenado. El problema es que Netflix sí se ha pasado de lanza en algunas ocasiones con shows que nos tenían picadísimos y que un día, decidieron ya no seguir produciendo.

Por eso, y porque la tercera ola de COVID nos está encerrando nuevamente en nuestras casas, te traemos un pequeño listado de algunas series que consideramos merecen una segunda oportunidad de parte del gigante rojo del streaming.

El mundo oculto de Sabrina

Aquí es cuando reafirmamos que Netflix es un rompecorazones por excelencia, pues la plataforma nos entregó una nueva serie sobre Sabrina, la bruja adolescente. Realmente nos hizo clavarnos con ella, para que sin más, nos cortaran la emoción de golpe.

The society

Muy ad-hoc a nuestros tiempos pandémicos y de locura, una serie sobre una comunidad que era testigo de como todo a su alrededor desaparecía sonaba como lo mejor para ver mientras estábamos encerrados, pero una vez más, no podemos confiar en el tío Netflix. Por lo menos tenemos una primera temporada, pero crucemos los dedos para algún día tener un desenlace.

The OA

Esta sí seguimos sin perdonársela, pues The OA era una gran serie de ciencia ficción, la cual llegó a batirnos los sesos por su trama tan enredada y sus constantes giros de tuerca. De echo, la serie estaba pactada para tener 5 temporadas, pero solo dos salieron al aire. Fue tanto el enojo de los fans, que varios hicieron una huelga de hambre afuera de las oficinas de Netflix, pero fue en vano.

Sense 8

Otra que no solo duele, también quema. Aquí si ocurrió algo raro, pues al ser de las series más impactantes de la plataforma el porqué decidieron cortarla de tajo todavía se mantiene como un misterio. La serie nos contaba la historia de un grupo de personas que estaban conectadas mentalmente, el cast estaba tremendo y cada episodio que pasaba nos quedábamos con ganas de más. Sin embargo fue cancelada, y aunque se estrenó un especial de dos horas para cerrar la historia años después, quedamos insatisfechos.

Daredevil y el pequeño mundo de héroes de Marvel en Netflix

Lo que se creó para dar el paso a un universo extendido dentro de Marvel parece que ha sido olvidado totalmente por la plataforma, pues desde hace años nos quedamos sin la continuación de todas estas series, y aunque algunas simplemente no dieron el ancho, podemos estar seguros de que Daredevil se merecía otra oportunidad. Actualmente hay algunos rumores que aseguran que Matt Murdock hará su aparición en Spider-Man: no way home, pero a estas alturas ya ni sabemos en que creer.

Crédito foto de portada: Netflix