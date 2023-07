The Rita y su áspero ruido vienen a México

El mundo debe a Merzbow, principalmente, la aparición del noise como una forma de hacer música. Cierto, asociar ruido y música es una mancuerna complicada de explicar… probablemente porque no sea necesario explicar nada. Esa peculiar forma de expresarse todavía es muy radical y a pesar del paso de los años encuentra a finales de la década de los noventa a uno de sus exponentes que habría de radicalizarla aún más.

The Rita, el creador del harsh noise wall (aglomeración de frecuencias de inadvertibles, ruido generado en el momento y regularmente saturado. Irritante para unos, disfrutable para sus feligreses), visita por primera vez México y hará en la CDMX un par de presentaciones: 10 y 11 de julio, en Denso Rock y Gato Calavera respectivamente. Detrás de The Rita está Sam McKinlay, canadiense oriundo de Vancouver que decidió trabajar con obras sonoras monolíticas y amorfas, “paredes” de sonido con las cuales ha generado una importante reputación en los círculos subterráneos.

En la obra de The Rita hay continuas alusiones a los filmes silentes, los tiburones (“definitivamente soy un defensor de ellos, pero también tengo un gran interés en esa estética romántica del tiburón comehombres”) y ¡el ballet! (“el ballet clásico y neoclásico es la culminación de intereses y obsesiones que serán la base de mi trabajo por un largo tiempo”, señaló Sam hace poco).

El HNW gana adeptos continuamente y The Rita, siendo uno de sus más emblemáticos exponentes, cuenta con una amplia discografía y dice McKinlay que ha llegado al punto de que “se convirtió más en un movimiento conceptual, o en una herramienta de estudio para investigar líneas rugosas y texturizadas de ruido áspero”. El mejor retrato de The Rita hasta ahora lo ha hecho el cineasta Mike McKinley en Tights worship: The process of The Rita, documental donde traza la trayectoria de su hermano, desde sus inicios como skateboarder hasta su desarrollo como artista conceptual y en donde las influencias del viejo cine de horror dejaron su impronta.

*DENSO ROCK (10 de julio): The Rita, Puzz Amatizta y Vortexxx.

*GATO CALAVERA (11 de julio): The Rita, La Mancha del Pecado y Alazif.