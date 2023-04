Magnifico Media en colaboración con USXR y Revista Marvin se unen para traer a tus oídos la primera de una serie de fiestas simultáneas que tendrán lugar tanto en CDMX como en San Antonio (TX). En Bahía Bar será la cita chilanga, con un concierto pleno de bandas de alto wataje acompañado de la edición de un casete conmemorativo, un mercadito musical con merch especial y un after liderado por Discos Sentimiento.

Esto es lo que te faltaba para desempolvar tu reproductor de casetes y headbanguear duro con tus mejores compas. Magnifico Vol. 1 es un compilado en casete que recopila talento con la ayuda de Magnifico Media (MX/EUA) y USXR (MX). En éste podrás encontrar canciones de Islas, Los Esquizitos, Carla Rivarola, The Bela Lugossips, Complex Creatures (US), Electric Shit, Omni Entia (US), Los Objetos y Felipe Jr (US), entre otros.

La cita para la celebración del lanzamiento de este acoplado será el sábado 15 de abril a partir de las 14:00 hrs en el Bahía Bar (Tolsa 36, Col. Centro, Juárez, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX). Además de las presentaciones en vivo por la tarde de The Bela Lugossips, Islas, Jaus, Electric Shit y Los Objetos, podrás visitar el mercadito musical que se instalará ahí mismo, en donde encontrarás merch de bandas, viniles, casetes, ropa y hasta podrás tatuarte. Entre los expositores hallarás a Revista Marvin, Mexican Rarities, Rafaella.clo, Magnifico Media, Discos Sentimiento y Rocket Bees. Mientras los flashes correrán por cuenta de Vegan Cannibal y Tikki Van.

Con la compra de tu boleto tendrás acceso directo para el after, hosteado por Discos Sentimiento (Mighty Mick, WAH, Xelena, Lyo Xs). Hay dos modalidades de compra que puedes concretar dando clic aquí o llegando directo el día del evento.

Aquí tienes las modalidades de boletos disponibles. ¿Allá nos vemos?

Bundle 1: $200

– Entrada al evento,

– Entrada al after hosteado por Discos Sentimiento

Bundle 2: $350 (100 ENTRADAS)

– Entrada al evento,

– Entrada al after hosteado por Discos Sentimiento

– Casete edición especial del evento y fanzine

