El Live Out anuncia los detalles de su próxima edición

Ya comenzamos a calentar motores para la gran cantidad de conciertos y festivales que habrá durante el segundo semestre del año. Uno de ellos es el Live Out, el cual a través de sus redes sociales confirmó que el próximo 21 de octubre nos pondrá a cantar y bailar de nuevo al ritmo de talento nacional e internacional.

La séptima edición del festival regiomontano tendrá como headliners a Odesza y al popular productor argentino Bizarrap. Además, el cartel se complementa con artistas y bandas como Cigarettes After Sex, Melanie Martinez, The Blaze, LANY, NSQK, Buscabulla y Bob Moses.

La preventa Citibanamex se llevará a cabo el 7 de junio de 2023, mientras que la venta general arrancará al día siguiente a través del sitio web de Ticketmaster. Aún no se tienen detalles con respecto a los precios de los boletos, pero probablemente, como ya es tradición, cambien dependiendo la fase en la que se encuentren.

El Live Out debutó en 2015 en el Parque Fundidora y a lo largo de estos años, ha recibido en sus escenarios a algunos de los artistas más queridos del mundo entero, incluyendo a The Weeknd, Paramore, The xx, Lorde, Vampire Weeknd, Beck, Lana Del Rey e Interpol.

¡Nos vemos en Monterrey!