La lista de conciertos en México para lo que resta del año, continúa creciendo. Ahora la pianista ganadora del Grammy, Diana Krall, es quien se ha sumado a la agenda para promocionar su álbum de estudio This dream of you, lanzado en 2020, y deleitarnos con algunos de sus más grandes éxitos como “Let’s fall in love” y “The look of love”.

Según se anunció, el próximo 8 de noviembre la cantante canadiense llegará nuestro país para ofrecer un show en el Teatro Diana en Guadalajara. Pero las sorpresas no paran ahí, pues el 10 de noviembre Diana Krall también realizará una visita a la capital chilanga, donde se presentará en el mítico Auditorio Nacional.

Para ambas fechas, la preventa Citibanamex se llevará a cabo el 4 de julio de 2023 a las 11 am (hora local), mientras que la venta general de boletos arrancará el 5 de julio a través del sitio web de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos.

Diana Krall es la única cantante de jazz en alcanzar ocho lanzamientos de discos en el top Álbumes de Jazz de Billboard. A la fecha, sus discos le han otorgado dos premios Grammy y diez premios Juno, así como nueve certificaciones de Oro, tres de Platino y siete multi Platino.