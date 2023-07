Blnko llegará al Lunario del Auditorio Nacional con un mar de moshpits, brincos y bailes lentos

En un emocionante anuncio, Blnko, el ícono del emo tapatío, se prepara para conquistar el escenario del Lunario del Auditorio Nacional en un espectáculo que promete ser una explosión de energía y emociones. Después de una serie de logros destacados en su carrera, incluyendo el éxito de su álbum debut, Blnko se presenta como un fenómeno musical, dispuesto a cautivar al público con su enfoque ecléctico y su mensaje sincero.

Blnko ha recorrido un camino impresionante hasta llegar a este punto álgido de su carrera. Su primer álbum de estudio, Mi Psicóloga Me Dijo Que Hiciera Este Disco, ha sido un rotundo éxito, acumulando más de 1 millón de reproducciones en tan solo una semana. Además, tuvo el honor de abrir el concierto de la banda Bring Me The Horizon en el Palacio de los Deportes, dejando una impresión duradera en los asistentes. Ahora, el siguiente capítulo de su trayectoria se desarrollará en el prestigioso escenario del Lunario del Auditorio Nacional el próximo 6 de diciembre.

El espectáculo de Blnko promete ser una experiencia inolvidable. El artista invita a sus seguidores a sumergirse en un mar de moshpits, brincos y bailes lentos, como sacados de una noche de promoción. Además, el joven tapatío ha extendido una invitación especial a aquellos fans que se sepan todas sus canciones, ya que tendrán la oportunidad de subir al escenario y cantar junto a él. Sin embargo, también ha dejado claro que el respeto es fundamental y cualquier acto de agresión será rechazado enérgicamente.

La propuesta artística de Blnko es un reflejo de las experiencias y búsquedas personales de Sergio Moraila, un joven talento de Guadalajara, Jalisco. A través de su música, dirección audiovisual y moda, Blnko presenta un universo en el que los opuestos convergen y se fusionan de manera orgánica. Este proyecto ecléctico encarna los valores y las referencias de una generación en transición, brindando una perspectiva fresca y auténtica sobre la vida y las experiencias de la juventud actual.

Con el respaldo de Universal Music Publishing y su reciente contrato de distribución con Virgin Music, Blnko ha asegurado su libertad creativa mientras se expande hacia nuevas audiencias. Además, su carrera cuenta con el apoyo de la agencia regiomontana Apodaca Group, quienes serán responsables de gestionar sus shows y trabajar en conjunto con su equipo de Management Dealers & Brothers.

El show en el Lunario del Auditorio Nacional representa un hito importante en la carrera de Blnko, un artista que ha logrado destacar en la escena musical con su estilo único y su enfoque auténtico. Con su inconfundible mezcla de géneros, valores y referencias, Blnko se presenta como un fenómeno musical que busca transmitir de manera sincera las vivencias y situaciones que definen la vida de un joven en la actualidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de un concierto que promete ser una experiencia única en la que la música, la energía y las emociones se unirán en perfecta armonía.