Amy Winehouse cumpliría 40, y habrá celebración en la CDMX

Amy Winehouse cumpliría este 14 de septiembre 40 años de edad. Como sabemos, el hubiera no existe, pero para paliar esas lamentables ausencias, afortunadamente a alguien se le ocurrieron los tributos y en La Piedad Live Music se llevará a cabo una fiesta que promete ser una experiencia completa, con la proyección de Back to black (The real story behind the modern classic), una expo de productos oficiales e incluso un autógrafo original, del puño de la inglesa.

La Army Winehouse, liderada por el trompetista Alan Fajardo, será la banda que acompañará a Lilia Ahumada, la voz encargada de insuflar aire a temas clásicos como “Rehab”, “Back to black” y “Me & Mr. Jones”, entre otros, para dar inicio a una celebración en la cual se interpretarán canciones que Amy nunca cantó en vivo. El ambiente ideal para disfrutar de una experiencia que se ha titulado: It´s my party 40. Amy Winehouse birthday.

Y es que, asimismo, será una ocasión especial porque se proyectará el documental Back to black (The real story behind the modern classic), el cual todavía no llega a plataformas digitales. También habrá una exposición con productos oficiales y, algo importante, el autógrafo que la propia Amy le dio a Dave Mullin, fundador de Channel D, y quien buena parte de su vida se dedicó a coleccionar autógrafos de personalidades famosas.

Los boletos ya se encuentran a la venta y para quienes los adquieran en preventa habrá sorpresas.