Zoé le hace un guiño a su pasado con “Campo de fuerza”, su nuevo sencillo

Zoé está por ofrecer cuatro presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros y acompaña la hazaña con la llegada de un nuevo tema: “Campo de fuerza”, el cual aparece con la energía de la distorsión de su lado, luego de cuatro años de silencio discográfico.

“Teníamos varios años de no volver al estudio y componer, lo cual fue toda una aventura, pues a pesar de nuestro camino juntos, nunca sabes cómo va a resultar. Sin embargo, en cuanto empezamos a tocar, todo fluyó: fue un proceso que nos emocionó muchísimo”, ha dicho Rodrigo Guardiola sobre “Campo de fuerza”.

Con 25 años de historia. León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y el mencionado Guardiola sostienen activa a una banda que deja marca en la historia del rock nacional toda vez que alguien conecta con su temario. “Ponerte los audífonos es entrar a un campo de fuerza. La música te envuelve, protege y te hace indestructible”, ha comentado Larregui.

“Campo de fuerza”, además, significa un guiño a los primeros días de Zoé, a esos días cuando las guitarras estaban a tope y los pasajes líricos hablaban de cruzar el mundo al lado del ser amado, sabiendo que la locura amorosa otorga poderes para saberse imbatible.

