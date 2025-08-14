Revista Marvin

Enlaces rápidos

Música

Zoé le hace un guiño a su pasado con “Campo de fuerza”, su nuevo sencillo

/
Música
319,345
zoe-campo-de-fuerza-sencillo-2025

Un tema que habla de cruzar el mundo al lado del ser amado, sabiendo que la locura amorosa otorga poderes para saberse indestructible.   

Zoé está por ofrecer cuatro presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros y acompaña la hazaña con la llegada de un nuevo tema: “Campo de fuerza”, el cual aparece con la energía de la distorsión de su lado, luego de cuatro años de silencio discográfico.

“Teníamos varios años de no volver al estudio y componer, lo cual fue toda una aventura, pues a pesar de nuestro camino juntos, nunca sabes cómo va a resultar. Sin embargo, en cuanto empezamos a tocar, todo fluyó: fue un proceso que nos emocionó muchísimo”, ha dicho Rodrigo Guardiola sobre “Campo de fuerza”.

Con 25 años de historia. León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y el mencionado Guardiola sostienen activa a una banda que deja marca en la historia del rock nacional toda vez que alguien conecta con su temario. “Ponerte los audífonos es entrar a un campo de fuerza. La música te envuelve, protege y te hace indestructible”, ha comentado Larregui.

Campo de fuerza”, además, significa un guiño a los primeros días de Zoé, a esos días cuando las guitarras estaban a tope y los pasajes líricos hablaban de cruzar el mundo al lado del ser amado, sabiendo que la locura amorosa otorga poderes para saberse imbatible.

*También te puede interesar: Astronomía Interior: “Romper roles fue un reto, una liberación creativa”

 

 

Staff

Staff

21 años hablando de cultura pop nos respaldan. También hacemos Festival Marvin.

Relacionadas

The Plot In You El poder del metal estrena EP antes de show en CDMX

The Plot In You El poder del metal estrena EP antes de show en CDMX

Staff

Café Marvin y las vidas continuas con Frances Camaron

Café Marvin y las vidas continuas con Frances Camaron

Staff

Jason Isbell: canciones para purgar el desamor y seguir en marcha

Jason Isbell: canciones para purgar el desamor y seguir en marcha

Juan Carlos Hidalgo

12 álbumes para resignificar 2024 (más un bonus)

12 álbumes para resignificar 2024 (más un bonus)

Juan Carlos Hidalgo

marilia-monzon-entrevista-portamerica-fim-pro

Marilia Monzón: “Le canto a las mujeres de mi vida, a la fe”

Alejandro González Castillo

Auditorio BB