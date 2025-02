Ziggy Alberts: La simple y mágica pureza

Nació en Sunshine Coast (Australia), un sitio donde el azul es profundo y los mares agrestes, entre fauna y flora desbordante. Un ambiente que lo llevaría a desarrollar facultades musicales que, al paso del tiempo, encontrarían resonancia en miles de personas más allá de las fronteras. Su nombre es Ziggy Alberts, y hoy nos presenta un álbum preparado con esa pulcra espontaneidad que se aprecia: New love.

“Este álbum marca un regreso a la sencillez, a una época en la que la vida estaba protagonizada por la magia y la aventura, y por encontrar la alegría en el caos”, comenta el propio Ziggy Alberts. “Probamos todas las canciones, asegurándonos de que eran adecuadas para el directo, y mantuvimos la pureza del proceso sin complicar demasiado las cosas. Nos aseguramos de preservar la magia del álbum, resistiendo el impulso de sobreproducir”.

El disco en su totalidad merece ser escuchado con calma, sin embargo “Learn yourself” es el tema que nos concentra esta vez. “La canción trata del aprendizaje y la comprensión de uno mismo”, prosigue su autor. “A veces creo que tengo que mover montañas, cambiar mucho para después tener la felicidad en el futuro. Resulta que la mayoría de las veces sólo necesito meditar y reconectar conmigo mismo y con la naturaleza, esté donde esté. Tiene un aire muy dulce. La llamamos: mi canción de Disney”.

Ziggy Alberts viene de lanzar sencillos como “Where does the love go?” y “New love” (con 6.5 millones de reproducciones en plataformas se de stream) así como “I’m with you” (encima de 1,4 millones de escuchas). Si de números se habla, el australiano ha acumulado más de mil millones de streams en todo el mundo, además de celebradas actuaciones en el Summersalt Festival y el Bluesfest Byron Bay. El músico ha recibido palmas en Europa y Norteamérica, y en este sentido está por pisar México.

Así es. Ziggy Alberts se presentará en el Foro Puebla de la CDMX el próximo 25 de junio, y si guardaras precauciones ya estaría adquiriendo tus entradas en este enlace.

