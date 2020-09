Zendaya anda más imparable que nunca. Y ahora la joven actriz ya parece estar planeando su próximo papel en el que se encargaría de interpretar a Ronnie Spector, líder de The Ronettes, en una nueva biopic.

Este filme será producido por A24 y New Regency, quienes actualmente son las poseedoras de los derechos de la vida de Spector. Así como también de los derechos de su autobiografía Be My Baby, titulada así por el éxito de 1963 de The Ronettes.

Y según reportó Deadline, Spector ha firmado como productora ejecutiva, junto con su manager Jonathan Greenfield y la propia Zendaya. Siendo ella misma quien personalmente eligió a la protagonista de Euphoria para que le dé vida en la cinta.

La película, que aún no cuenta con título, se enfocará en los primeros años de carrera de Ronnie Spector, los cuales se centraron en la formación de The Ronettes junto con su hermana, Estelle Bennett y su prima Nedra Talley.

Asimismo se dejará ver la lucha que tuvo Spector por sus derechos a la música de la banda. Proceso que sucedió después de que se divorciara de Phil Spector, propietario de Philles Records, con quien The Ronettes firmó en 1963.

Y de hecho Ronnie Spector junto con las demás integrantes de The Ronettes fueron incluidas años más tarde en el Rock & Roll Hall Of Fame.

Fotos de portada vía Facebook Ronnie Spector/ Facebook Zendaya.