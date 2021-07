Zendaya, la actriz protagonista del exitoso drama de HBO, ha revelado en una entrevista que la segunda temporada de Euphoria será algo muy difícil de ver por lo devastadora que es.

La actriz ha estado bastante ocupada en otras producciones por ahora, recién prestó su voz para Lola Bunny en la secuela de Space jam, grabó sus escenas para Spiderman: no way home y, justo el día de ayer, pudimos ver un nuevo tráiler de Dune donde Zendaya forma parte.

Con estos filmes pendientes, la segunda temporada de Euphoria, una de las series más exitosas de la plataforma de HBO en el último año ha tenido que esperar, lo que ha dejado a los fanáticos bastante ansiosos. Pero, en una nueva entrevista con la artista, se han revelado detalles importantes sobre esta segunda parte.

Hablando con teen Vogue, Zendaya comentó lo siguiente: “Va a ser difícil y devastador a veces, pero creo que Rue realmente merece todo ese cuidado cuando se trata de su personaje porque creo que representa mucho para muchas personas”.

Ella continuó: “Espero que esas personas se sientan orgullosas con nuestras representaciones de Rue y adónde van todos los personajes. Sin embargo, creo que esta temporada no va a ser fácil. No va a ser una temporada divertida de ver, no creo. Algunas veces.”

Por ahora no hay ninguna posible fecha de estreno para la nueva temporada de Euphoria, pero te recomendamos los capítulos especiales que se publicaron a finales de 2020.

Crédito foto de portada: HBO