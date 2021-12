Zendaya ya piensa en debutarse como directora de cine y recientemente reveló cómo le gustaría que fuera.

La actriz actualmente se encuentra en el punto más alto de su carrera, sin embargo, su plan es extenderse a otras ramas como la dirección; y hablando de ello, en una entrevista que dio en promoción a la nueva película de Spider-Man, dijo que le gustaría hacerlo con una historia simple de dos mujeres afroamericanas enamoradas.

“La idea de intentar dirigir en un futuro, me emociona… mi esperanza es algún día poder hacer las cosas que quiero ver. No quiero que esté basado en otra cosa más que en una historia sobre dos personas que se enamoran y eso es todo. Algo simple y hermoso, que te deje feliz y con ganas de enamorarte”, dijo Zendaya.

Esperamos pronto estos sueños se hagan realidad, aunque por ahora Zendaya está bastante enfocada en la actuación, teniendo en puerta dos de sus proyectos más fuertes: Spider-Man, que se estrena en un par de días, y la segunda temporada de Euphoria que llegará a inicios de 2022.

Y en caso de que aún no lo hayas visto, te dejamos por acá el tráiler oficial de Spider-Man: No way home:

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.