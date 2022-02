Zelichant es una banda de melodic death metal originaria de Monterrey, fundada en 2011, que cuenta con un EP, un LP y algunos sencillos, el más reciente de ellos llamado “As above, so below”, editado en 2020. Este año el combo se declara listo para editar su segundo larga duración en la primera mitad del año, concretamente entre abril y mayo. La banda cuenta entre sus filas con Alexis Wong y Jaime Ruiz en las guitarras, Fabian Fuentes en el bajo, Ernesto Alonso en la batería y Carolina Herrera (ex Spit On Your Grave) en la voz. Justamente ella es la integrante más reciente y su llegada causó impacto inmediato pues en un comunicado de su agencia de prensa se aclara que “se observarán cambios importantes a nivel vocal y temático en cuanto a letras se refiere”.

TXT:: Luis Jasso

El disco contará con 10 temas, y a pesar de que aún no se define el nombre, ya se tiene el arte de la portada e interiores gracias al trabajo de Néstor Dávalos, quien ha trabajado para artistas como Rotting Christ, Varathron, Melechesh y Moonspell, por mencionar algunos. Será un disco en el que la banda promete mantener la esencia melódica que la caracteriza con el agregado de algunos toques más oscuros que le darán frescura y una nueva cara en comparación con sus trabajos previos.

Durante los últimos dos años la banda no sólo renovó su alineación, sino que cambió su logo y en general creó un nuevo capítulo en su historia. Todavía no hay nada grabado en estudio con la voz de Carolina, pero hay algunos videos de presentaciones en línea y guiños al trabajo en estudio que dejan escuchar un gutural bien trabajado, no tan grave como antaño, pero interesante. Es decir, es el tipo de gutural que deja ver que se trata de una mujer, que suena intenso y crudo pero que al mismo tiempo tiene esos pequeños toques femeninos en ciertas partes que le dan una frescura y dinámica distinta. Un poco -y es meramente referencia, no comparación porque además son géneros distintos- como lo que hace Sabina Classen con Holy Moses.

Zelichant es entonces una banda regia con buenas ideas musicales a la que vale la pena prestarle atención, con un disco en puerta y un futuro interesante por delante.