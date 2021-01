A unos días del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Nobody Is Listening, Zayn Malik lanzó una hotline en donde los fans podrán escuchar adelantos del disco.

El número de la nueva hotline del ex integrante One Direction se dio a conocer ayer a través de un tuit: “+1 (323)-991-ZAYN”. Al marcar, podrás escuchar diversos adelantos de las canciones del álbum seleccionando cualquier número entre el uno y el nueve.

Y según informó The Line Of Best Fit, las únicas canciones que no aparecen en la hotline son “Better” y “Vibez”, las cuales fueron lanzadas como primeras sencillos y que ya puedes escuchar completas en cualquiera de las plataformas digitales.

Nobody Is Listening llegará a nosotros este viernes 15 de enero. Este será el tercer material discográfico en solitario que el cantante lanza, en el que todo indica, se está inclinando por un sonido más R&B.

Hace unos meses, a través de un comunicado, se anunció que Nobody Is Listening será el proyecto más personal que Malik presenta hasta ahora. Además de que marca su regreso a la música después de tres años del estreno de Icarus Falls.

Así que si ya te están comiendo las ansias por escuchar lo nuevo de Zayn, échale una llamada a su hotline e igual no olvides pre-guardar su álbum dando click aquí.

Créditos foto de portada: Nabil.