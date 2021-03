Zack Snyder ha batallado casi de forma sobrehumana para presentar su versión de La Liga de la Justicia; a menos de un mes del estreno el director ha revelado los nombres de las seis partes en las que la película estará dividida.

Al principio se creyó que la cinta seria un tipo de serie y que seria dividida en distintos episodios, pero recientemente se confirmo que la película se estrenará de un solo golpe. Con una duración aproximada de 4 horas la cinta se dividirá en 6 capítulos.

El nuevo filme al ser bastante largo le ofrecerá la opción a los espectadores de poder verla por partes; dejando en el control de los que la vean si deciden ver ciertos capítulos al día o aventarse las 4 horas de duración de esta nueva versión de un solo golpe.

Los títulos de cada episodio corresponden a algunas frases que ya hemos podido ver en distintos tráilers, aunque no se sabe con exactitud de que tratara cada parte podemos darnos una ligera idea de lo que podremos ver en esta cinta.

La versión de Zack Snyder existe gracias a los millones de fans que inconformes con la versión original; con esto alentaron al director a lanzar su propia versión, lo que muy posiblemente hubiéramos visto en cines. Si esto funciona Warner Bros. consideraría retomar el proyecto de la Liga de la Justicia y ver una segunda parte en algún momento en el futuro.

Part 1: Don’t Count On It, Batman (Parte 1: No cuentes con eso, Batman)

Part 2: The Age of Heroes (Parte 2: La era de los héroes)

Part 3: Beloved Mother, Beloved Son (Parte 3: Madre amada, Hijo amado)

Part 4: Change Machine (Parte 4: Cambiar de máquina / máquina de cambio)

Part 5: All The King’s Horses (Parte 5: Todos los caballos del rey)

Part 6: Something Darker (Parte 6: Algo más oscuro)

Crédito foto de portada: Warner Bros.