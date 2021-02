Zack Snyder ha dejado un sello distintivo en todo lo que hace, independientemente de todos los problemas que ha tenido con Warner Bros. y Justice League es de reconocerse que es un gran director en el género zombie y está por dejarlo en claro nuevamente.

El director nos mostró de que está hecho con el remake de El Amanecer de Los Muertos en el 2004; mostrando una variante brutal y violenta de los muertos vivientes que George A. Romero nos presentó y como estos rápidamente arrasaron con el mundo en cuestión de días. Muy pocas veces un remake está al nivel de la cinta original y este es uno de esos casos excepcionales.

Han pasado poco mas de 16 años desde el estrenó de una de sus obras maestras, la cual abrió las puertas para toda una nueva corriente del género. Ahora, Zack Snyder vuelve nuevamente a la silla de director para darle vida a una nueva historia de estas criaturas deambulantes.

Army Of The Dead se anuncio en el 2020 como parte de los próximos estrenos en la plataforma de Netflix; desde su anuncio se han levantado muchas dudas siendo la más recurrente el si esta nueva película es la continuación de la cinta mostrada en el 2004, aunque todo indica que no.

Esta nueva película seguirá la historia de un grupo de mercenarios en Las Vegas que están en busca de un motín millonario, solo que hay un pequeño detalle: hay millones de muertos vivientes rodeándolos. La cinta se estrenará el 21 de mayo en la plataforma de Netflix y solo hay poster oficial hasta el momento.

Crédito foto de portada: Netflix