Zack Snyder ha demostrado su interés por dirigir una película del famoso anime creado por Akira Toriyama en 1984, Dragon ball z.

Como reportamos hace unas semanas Snyder no deja de estar en la mira. El cineasta continua dando de que hablar y con el estreno de su pasada producción, Army of the dead, este director sigue dando entrevistas al respecto, por lo que una pregunta obligada es: ¿cuál es su próximo proyecto?

Aunque Zack ha dicho que tiene varias ideas y planes en mente todavía no se decide por ninguno en particular, pero parece que una adaptación del famoso anime recordado por todos está haciéndole ojitos. Durante una charla en el canal de Youtube de Tyrone Magnus el realizador confesó ser un gran fanático de este género.

“¿Harías una película de anime? Más específicamente, Dragon ball z”, le preguntó Magnus al cineasta. “Sí, lo consideraría”, comenzó Snyder, antes de agregar: “Quiero decir, si surgiera, pero definitivamente haría un remake de anime o acción en vivo”.

Snyder finalizó con que lleva mucho años viendo este tipo de contenido con su hijo por lo que de cierta forma se encuentra familiarizado con dicho tema: “Sería divertido porque me encanta la animación y he estado viendo bastante. Veo un montón de anime con mi hijo, que es demasiado pequeño para verlo, pero lo vemos de todos modos”.

Crédito foto de portada: Toei animation