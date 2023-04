Yves Tumor: el osado experimental presenta nuevo álbum

Sean Bowie, nombre de pila de Yves Tumor, pone en circulación su quinto trabajo fonográfico, esta vez respondiendo al nombre de Praise A lord who chews but which does not consume (Or simply, hot between worlds) (Warp Records, 2023), compuesto por una docena de inyecciones sonoras que se traducen en pequeñas reinvenciones, tal como ha sucedido con cada una de sus entregas previas.

Ojo acá. El disco no tiene canciones de relleno. Sin embargo, es probable que resulte demasiado para los no iniciados. Dicho lo anterior, el nuevo compendio nos permite hacernos una idea del momento que Tumor vive artísticamente y hacia dónde se dirigirán sus futuros esfuerzos musicales. Un rumbo desconocido e inquietante. Al tratarse de su tercer trabajo editado por la compañía Warp, la selección de canciones y la producción se encuentran mucho más cuidados y detallados, abriéndose más hacia estructuras y elementos pop, haciendo incluso muy accesible su lado experimental.

Para sustentar lo expuesto anteriormente, basta con poner escucha a temazos como: “Lovely sewer” (destacando la voz de apoyo de Kida); “Operator”, que de golpe nos da una idea de cuál sería el resultado si algún día New Order y The Teenagers decidieran cruzar sus respectivos sonidos; e “In Spite of war”, la cual destaca por tratarse de una marcha militar convertida en un himno pop. Todos, bastante radiables.

Por otro lado, hay un sendero experimental y rocker. La osadía, que se agradece infinitamente, radica en que Tumor rompe todo lo lineal en su propuesta. El sello de casa está ahí (“Parody” o “Heaven”), al igual que piezas experimentales muy influenciadas por la psicodelia de los Beatles y el glam pop de Elton John, aunque con toques de tracks que redimen a Beck, The Dears y los Stone Roses del Second coming (“Meteora blues” o “Purified by fire”), sin dejar de lado todo el sendero electrónico que ha hecho de Yves Tumor un referente inmediato para las nuevas generaciones.

Debemos reconocer que todo este tiempo de espera ha valido la pena, especialmente para los fans más clavados y leales, a quienes este ejercicio discográfico les dará mucho tiempo de escucha gozosa.