El cover que Yungblud hizo del éxito de David Bowie, “Life On Mars”, fue el elegido para musicalizar el aterrizaje de la NASA en Marte.

El día de hoy (18 de febrero) el rover Perseverance de la agencia llegó con éxito a Marte como parte de una misión que tiene como fin buscar signos de vida antigua y recolectar muestras para su análisis en la Tierra.

Todo el viaje fue transmitido a través del canal de YouTube de la NASA, con los empleados de la organización brindando información sobre los riesgos relacionados con la misión y más. Y justo cuando el rover llegó al Planeta Rojo, la canción que reprodujeron fue el cover de Yungblud de “Life On Mars”.

Tras esto, el músico estuvo platicando en The One Show de la BBC sobre cómo fue que se enteró que estaría musicalizando el aterrizaje: “En primer lugar, estoy tan listo como un conejo de Pascua. Me encanta el espacio, así que estoy aquí para ello”, comentó.

“Recuerdo que mi manager de 23 años me llamó por teléfono”, explicó. “Era tarde porque él está en Los Ángeles y debió ser media noche porque había tomado un par de cervezas, así que ya estaba ahí afuera.”

“Él me dice ‘oye, acabo de hablar por teléfono con la NASA’. Y yo estoy como de ‘Bien, sí, genial, ¿de qué se trata? ¿me dejas para ir a ser astronauta?”, continuó.

Y agregó: “Él me dijo: ‘No, idiota, ¡se trata de ti! Si el rover de Marte aterriza con éxito, interpretarán durante él tu cover de tu artista favorito de todos los tiempos, David Bowie’. Y yo sólo le digo ‘nah man’, eso suena como si alguien estuviera completamente loco contándote una historia loca. Es completamente insondable. Alguien tiene que abofetearme para que despierte.”

Te dejamos a continuación el video de la NASA reproduciendo el cover de Yungblud durante el aterrizaje:

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.