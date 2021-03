Yungblud finalmente ha estrenado de forma oficial el cover de David Bowie que interpretó durante el evento A Bowie Celebration: Just For One Day!

El cantante fue uno de los artistas que participó en el concierto livestream que se realizó el pasado mes de enero para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 74 de Bowie y como parte de su presentación, cantó un increíble cover de “Life On Mars”.

Su versión incluso fue la elegida para sonar durante la llegada de la NASA a Marte. Sin embargo, no fue hasta ahora que Yungblud publicó de manera oficial el ya tan sonado y querido cover.

“Estoy lanzando merch con la nasa y se me permite lanzar un cover de mi canción favorita de mi artista favorito. Que alguien me pellizque”, comentó en Instagram sobre el estreno de “Life On Mars”.

Además de Yungblud, A Bowie Celebration: Just For One Day! contó con la participación de una gran variedad de talentosos músicos, entre los que se incluía Duran Duran, Taylor Hawkins, Corey Taylor y Dave Navarro.

Te dejamos a continuación la versión oficial de “Life On Mars” e igual ya puedes comprar la merch especial que lanzó con la NASA dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.