Your Old Droog, el rapero neoyorquino ha publicado un nuevo sencillo que a decir verdad es sumamente especial pues se trata de una colaboración con la fallecida leyenda del rap MF DOOM.

Desde su fallecimiento el octubre pasado varios artistas han liberado grandes colaboraciones que tenían con el rapero, desde Czarface hasta The Avalanches y ahora el oriundo de la gran manzana. El tema lleva por nombre “Dropout boggie” y fue producido por Edan. Además, Droog comenta que esta fue la primera canción que grabó con DOOM.

“Recuerdo recuperar el versículo y darme cuenta de que había completado el círculo. Esa misma noche conduje hasta mi antiguo colegio comunitario, donde solía escuchar DOOM heavy en el ’07 -’08 y estaba en un estado semi-catatónico tocando ese verso una y otra vez “, comenta Droog en un comunicado.

“El trabajo de este hombre renovó mi interés por el hip-hop y las rimas en un momento en que me cansé de escuchar lo que había en la radio o lo que se consideraba rap popular, empecé a escuchar música clásica y luego escuché DOOM. Sin embargo, el GED fue bueno, eso me dio confianza. Mantén la confianza y sigue tu propio camino. No el que te presentaron tus padres o profesores. Paz.”, finalizó.

Con el estreno de este tema el artista también anunció que llegará una versión limitada en un formato de vinilo de 7 pulgadas que será puesta a la venta próximamente gracias a la disquera Nature sounds. Escucha la colaboración póstuma acá abajo.

Crédito foto de portada: Instagram Your Old Drogg