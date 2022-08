El campeón nacional en freestyle 2022 de la Red Bull Batalla México, Yoiker, con una actitud fresca, activa y determinada, comparte lo que está pasando por su mente, sus planes, expectativas y hasta ciertos mantras de campeón y algunos consejos. Desde su última final en 2021, y la final regional en Ciudad de México, momento que lo llevó a su destino, arrasó en los encuentros con promesas del freestyle nacional. Con el poder y la sencillez de este MC, se demostraron todas sus cualidades al obtener el merecido título.

TXT:: Brenda Montiel

¿Cómo te sentiste desde tu última vez en la competencia de Red Bull?

Le di muchas vueltas a la decisión de si iba entrar este año, porque en 2021 quedé en cuartos de final. Al final no fue mi desempeño lo que me dejó fuera de la competencia y no sabía si quería volver a exponerme a ese nivel de frustración. Al final decidí hacerlo por última vez… para mí era ganar, ganar.

¿Cuáles son tus expectativas para la final internacional de Red Bull?

Ganar… no tengo otro objetivo que no sea ganar, quedar campeón internacional. Creo que hay mucha gente que piensa que el resultado es predecible porque hay un favorito como lo es Aczino, pero yo no dejo que eso me afecte o me condicione; ando pensando en ganar todo el tiempo y esta vez no es la excepción, es mi único objetivo para la final internacional: dar un gran papel, ser el nuevo campeón internacional de Red Bull.

¿Cómo te hace sentir el apoyo de tus fans?

Muy chido, últimamente he recibido mucho apoyo de todo tipo, me siento muy agradecido aunque a veces todavía me cuesta digerir el hecho del campeonato, de que la gente me felicite por ello; en lo personal se me hace extraño, no sé porque. Estoy muy agradecido más que nada con la gente que me ha apoyado desde antes del campeonato. Pienso dar un gran papel, es en lo que estoy concentrado.

Ahondando en la diversidad musical, ¿con qué otro género quisieras experimentar, existe algún artista en tu mente para colaborar?

Me encantaría hacer una colaboración con Duki, o con Eladio Carrión, me gusta cómo transmiten su música. En cuanto a géneros, no me encasillo, house, rap, trap, drill, cada día quiero incursionar en nuevas cosas, algún corrido tumbado. Todo siempre y cuando mi voz y mi talento lo permitan; tampoco es hacer cosas por hacer.

Yoiker, queremos conocer tu otro rostro como lector, ¿cuál es tu libro favorito?

No tengo el hábito de la lectura, de los libros que he leído la verdad siempre me ha gustado como la ciencia ficción; pero creo que, si tuviera que escoger alguno, sería la novela El Padrino.

Hay un buen de banda en todos lados queriendo incursionar en la onda del freestyle, ¿algún consejo que quieras compartir para los que están en ello?

Que pierdan el miedo, que lo intenten, porque muchas veces la vergüenza, la pena, el qué dirán o el me va a salir bien o no, el qué tal si me equivoco, hace que no den el siguiente paso a las batallas o a inscribirse a un evento. Mi consejo sería que pierdan el miedo… efectivamente, no hay nada que perder más que el miedo; literal: si no lo intentas no vas a hacer que nada ocurra.

Mencionando un poco más sobre estas competencias como es la de Red Bull, ¿te gustaría crear algo en ese sentido?

Wao, nunca me he puesto a pensarlo, no me veo como organizador de eventos, es mucho estrés, prefiero evitarlo. Posiblemente algún día, si surge alguna idea buena, tal vez innove con algún concepto.