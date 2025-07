Yeah Yeah Yeahs en el Metropolitan: La distorsión distante y los recuerdos a la mano

¿Adónde van las promesas de juventud? ¿Cómo es que acaban convirtiéndose en recuerdos que se avivan con un boleto que te recogen a la entrada del Teatro Metropolitan para que halles tu asiento añorando los días sin rodillas crujientes, con las esperanzas vivas? Se anuncia a los Yeah Yeah Yeahs en la marquesina del citado recinto; en la calle, el suelo refleja las luces de los semáforos gracias a los charcos; dentro del foro, Luisa Almaguer recibe con su voz a los que buscan sorprenderse con el acto abridor.

Con la compañía de Santiago Mijares y Aarón Bautista (dos miembros destacados del subterráneo azteca), Almaguer dedica su actuación a los disidentes valientes, apuntando que gracias a las estadísticas de sitios como Pornhub se sabe que los que mantienen sus gustos ocultos en el clóset conforman ejércitos. Con tal discurso como antorcha, el trío construye pasajes donde rasguños distorsionados, limpios arpegios ensoñadores y la voz trémula de la del micrófono se trenzan para propiciar compases de consistencia seductora. Bajo tal tónica relucen “Adiós a los amigos” y “Un día nos vamos a morir”.

Cortesía de OCESA

Cuando los mexicanos escapan, Karen O, Nick Zinner y Brian Chase toman sus puestos para abrir campo con un versión de “In heaven (lady in the radiator song)” que opera como prólogo para “Blacktop”, sin embargo el público se levanta de las butacas hasta la llegada de “Mistery girl”. Una cortina violeta opera como escenografía; por su lado, el guitarrista y el de los tambores lucen sobrias ropas oscuras mientras la vocalista se envuelve en una prenda dorada que contrasta con un par de botas de color rosa chillón. Los tres presumen Cool it down, su disco más reciente tras diez años de silencio fonográfico.

Cortesía de OCESA

Cortesía de OCESA

Cortesía de OCESA

De tal modo, esta vez el frenesí se sosiega a favor de los matices que nacen de violines, piano de cola, sintetizadores, percusiones, contrabajo y guitarras acústicas. Respecto a las últimas, Zinner lidera la mezcla de sala con punteos y rasgueos por igual, pasando de los instrumentos de cuerpo sólido a los huecos con soltura mientras paisajes armónicos se tienden con violines y la delicada voz de Karen se muestra confidente. Entre composiciones, nacen puentes plenos de texturas que los más atentos celebran, sabedores de que hay hilos que mantienen unidas las miradas. Por ahí llegan “Cheated hearts”, Isis” y “Warrior”.

Tras liderar un caos controlado con “Skeletons”, la vocalista presenta a sus compañeros, quienes se alistan para el ansiado tramo final del concierto con tres tonadas imbatibles como protagonistas, aunque antes se cuela una versión a “Hyper-ballad“, original de Björk. Entonces “Turn into” se arranca para que el público derrame cerveza entre brindis y así se la siga con “Maps” y “Y control”, siempre con la distorsión distante, empujando facultades melódicas, esa fuerza que la simpleza ostenta cuando se lía con el desgarro. Es así que los recuerdos se estrujan con los boletos que en los bolsillos se arrugan, testigos de promesas que acabarán en un cajón, siempre a la mano, aguardando la hora de volver a la luz cuando la nostalgia regrese.

Cortesía de OCESA

El encore, con “Zero” sonando mientras pelotas disfrazadas de globos oculares rebotan entre asientos, prepara la escapada de la primera de tres citas que los Yeah Yeah Yeahs han pactado con la capital mexicana, encuentros a los cuales los músicos llegan tras abarrotar el Royal Albert Hall. Lejanos lucen los días en que la banda visitó el país por vez primera, cuando su sello discográfico convocó a una reunión con la prensa en los alrededores del Bosque de Chapultepec y un puñado de afortunados tuvimos enfrente a una Karen O timidísima, tanto que casi quería esconderse bajo la mesa; al tiempo, en escena tragaba micrófonos de un bocado. Y ni hablar de la ocasión en que Nick Zinner fue visto en un tugurio del Eje Central, pegado a una pared sudorosa, entre cascos de caguama, mientras Los Monjo se la rajaban en tarima.

Cortesía de OCESA

Acá estamos, unos veinte años después, certificando qué fue de esa promesa llamada Yeah Yeah Yeahs, esos tres músicos con centro de operaciones en Nueva York que, como muchas otras bandas, cargaron en sus espaldas la responsabilidad de salvar al rocanrol con su plato debut (Fever to tell). Todavía aguanta el close up el trío, a la distancia nada parece crujirle todavía; los que dejan el teatro, en cambio, se dispersan despacio evitando movimientos bruscos, perdiéndose entre las venas del transporte subterráneo que, generoso, en las pantallas del andén de la estación Juárez proyecta el videoclip de ese tema que muchos dedicaron alguna vez: “Maps“.

Wait, they don´t love you like I love you, canta Karen O en los monitores bajo tierra, bañada en luz roja. La promesa de juventud que quién sabe adónde fue a parar, tal como le pasó a ese CD cuyo título se refiere a la fiebre que causa confesarse, darse, y que nomás los románticos guardan como suvenir de una época en la que no tenían de otra que desvivirse amando.

Cortesía de OCESA

*También te puede interesar: The Linda Lindas: “El punk será lo que tú quieras que sea”