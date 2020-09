Este 2020 se están cumpliendo justo 20 años desde que Yeah Yeah Yeahs dio su primer show. Y para celebrarlo, la banda nos compartió un videoclip de cómo se vivió y sí, se nos apachurró el corazón.

El épico concierto tuvo lugar en el Mercury Lounge de Nueva York el 25 de septiembre del 2000. Y es increíble que ese día nadie tenía ni la mínima idea de todo lo que se vendría años después para Karen O, Nick Zinner y Brian Chase.

Así que a través de sus redes sociales, Yeah Yeah Yeahs recordó ese bello momento con material grabado durante el show, en el que se les ve interpretar “Our Time”, canción que se convertiría en la encargada de cerrar su EP debut del 2001.

Y junto con el nostálgico clip, la banda escribió:

Checa a continuación el video:

Esta fecha obviamente se tenía que celebrar a lo grande. Así que además de compartirnos recuerdos, Yeah Yeah Yeahs también sacó merch especial con motivo del 20 aniversario de su primera presentación.

Las ganancias obtenidas de estas dos playeras que lanzaron serán destinadas a NIVA (National Independent Venue Association), quienes se encargan de apoyar a pequeños recintos durante estos momentos difíciles.

Las playeras ya se encuentran a la venta a través de su sitio oficial. E igual no dejes de mantenerte al pendiente de sus redes que aún hay más festejo por venir.

