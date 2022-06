Ahora sí es oficial… los Yeah Yeah Yeahs están de regreso con nuevo sencillo y los detalles de su siguiente álbum de estudio.

Tras una muy larga y tediosa espera, esta mañana la agrupación neoyorquina confirmó que su disco titulado Cool it down, el cual estará conformado por ocho canciones, se estrenará el próximo 30 de septiembre, a través de su nuevo sello discográfico Secretly Canadian.

Respecto a esto, en un comunicado la vocalista de Yeah Yeah Yeahs, Karen O, comentó: “A todos los que han esperado, nuestros queridos fans, gracias, nuestra fiebre por contar ha regresado, y escribir estas canciones vino con una buena cantidad de escalofríos, lágrimas y euforia cuando el dolor desaparece y la verdad se revela”.

“No tengo que decirles cuánto hemos pasado en los últimos nueve años desde nuestro último disco, porque ustedes también lo han pasado, y los amamos y los vemos; esperamos que sientan los sentimientos de la música que hemos hecho. Sin rehuir las sensaciones, ni retroceder ante lo que nos ha estado atrapando a todos estos días. Entonces, sí, nos hemos tomado nuestro tiempo, felices de informar cuando esté listo, realmente fluye”, agregó.

Según reveló Karen O en el mismo escrito, el título de Cool it down se desprende de una canción poco conocida de The Velvet Underground. Asimismo, Yeah Yeah Yeahs compartieron un breve adelanto de este material con “Spitting off the edge of the world”, sencillo en el que colaboran con Perfume Genius.

La nueva canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y por acá puedes pre-ordenar el disco.

Foto de portada: Prensa.