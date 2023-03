Yarea: reguetón triste, pop electrónico, tequila y mal de amores

Al dueto de productores y músicos españoles Kickbombo lo metimos en nuestra órbita por su trabajo para Rigoberta Bandini, pero todo indica que con la jovencísima Yarea han encontrado la mancuerna creativa perfecta y la chica les deja maximizar sus temas que de modo natural se quedarían en un pop dulzón.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tras un espléndido debut con el álbum Lombardía 22, ahora acomete con un EP bastante generoso, pues está conformado por 5 canciones que se van como agua y que arrancan con la estupenda “Con esa cara que pones”, en la que menciona que las canciones le saben a tequila y mal de amores, mientras los punteos de una guitarra romancean con un bombo bien ponchado.

Pero hay que decir que la pieza central de No me pasa nada es “La culpa”, que inicia como una balada tristona y edulcorada, pero que sorprende justo en el momento en que se torna latina y bachatea gracias a los haceres de Kickbombo, que además supieron donde clavar el trap de Pole; romanceo juvenil con percusiones tropicales.

Yarea, nativa de Bilbao, ha vuelto a acertar con No me pasa nada que se completa con “Alguien tiene que parar”, “Acorralada” y una “Nada ha cambiado”, que va marchando muy bien con todo y que baja la velocidad notablemente y aquí hace una canción lenta de pespuntes electrónicos que a partir de la mitad se torna en un reguetón triste.

A No me pasa nada es difícil ponerle pega en cuanto a lo que propone; incluso puedo decir que Yarea está en mejor momento que Javiera Mena e incluso Bratty (no me odien). Hay espontaneidad juvenil desparramando encanto por doquier… no se trata de ponerse amarguetas, está chica atraviesa un momento inspirado mezclando géneros… es lo de hoy y hay que paladearlo.

