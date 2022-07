A Yard Act, la banda que conforman James Smith (voz), Ryan Needham (bajo), Sam Shjipstone (guitarra) y Jay Russell (batería), no le bastó con tener en The Overload a uno de los mejores discos del año; ellos están en llamas y tuvieron la delirante idea de contactar a Elton John, una vez que esta leyenda viviente de la música dijera que era fan del grupo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

¡Y no hay imposibles! Al poco tiempo confluyeron en un estudio de grabación para registrar una nueva versión del tema “100% Endurance”, teniendo al hombre de las gafas y los looks estrafalarios detrás del piano.

¡Y vaya que el tratamiento desparrama estilo, elegancia y personalidad! “100% Endurance” suena renovada y hace que destaque el piano de Elton John, quien acerca de esta colaboración no se ahorró elogios: “Desde el momento en que les escuché, me enamoré de las letras de James y la forma en la que desarrolla las canciones. Su sonido es un soplo de aire fresco. Cuando me llamaron y me dijeron si quería grabar con ellos me encantó la idea de forma instantánea”.

Podría decir que esta versión puede ser la canción del fin de semana, pero fallaría, pues se va a quedar por mucho tiempo. ¡Yard Act y Elton John en estado de gracia!

