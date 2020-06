El frontman de Foals, Yannis Philippakis, compartió material inédito de una sesión improvisada que tuvo junto con otros amigos en su club MILK. Esto con el fin de recaudar dinero para apoyar al Bermondsey Social Club.

Estas presentaciones fueron grabadas antes de que el Coronavirus nos atacara, para ser más exactos en mayo de 2018. En ellas contó también con la participación de James Ford, productor de Arctic Monkeys e integrante de Simian Mobile Disco; Michael Spearman de Everything Everything; y Ady Acolatse de Little Cub.

Esta será la primera de varias sesiones que estarán compartiendo. Las cuales después serán lanzadas en un cassette y vinyl edición limitada como parte de la campaña #SaveOurVenues, para ayudar a que el Bermondsey Social Club no tenga que cerrar sus puertas. Además de que los fans también pueden donar dando click aquí.

& we can’t wait to douse @BermoSocialClub with another MILK. night sometime in the future…🥛 https://t.co/BzQk8kn53p#SaveOurVenuesBermondseySocialClub#SaveOurVenues

— MILK. (@milklondon_) June 16, 2020