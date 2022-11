Finalmente se ha publicado IN HIS OWN WORLDS, el nuevo documental sobre el fallecido rapero XXXTENTACION.

Según se reveló, el filme brindará a los espectadores una perspectiva única e increíblemente cruda de la mente de Jaseh Onfroy (XXXTENTACION), que ve al difunto rapero dar una idea de temas que muchos artistas no exploran de manera pública, que van desde cómo se ve a sí mismo hasta su lugar en el mundo y la sociedad en general. El proyecto incluye material nunca antes visto de la entrevista que tuvo con The Fader en 2017.

IN HIS OWN WORLDS explorará temas del arte y música de XXXTentacion, la fama, sus fans, sus puntos de vista sobre la evolución humana, su trayectoria con la violencia y su tiempo en la cárcel. La entrevista se intercalará con imágenes de momentos íntimos entre Onfroy y su madre Cleopatra Bernard, su manager Solomon Sobande y más; el largometraje ha sido descrito como “una intrigante mirada al interior de la mente del artista del condado de Broward, Florida, y su vida complicada y divisiva”.

“Cleopatra, Solomon y yo vimos la entrevista individual de Fader-Jahseh de 2017. Fue emocional, escalofriante, perspicaz y trágica en una multitud de niveles. Instantáneamente nos acercó más. Se siente correcto compartirlo con sus fanáticos y el mundo, Jahseh en sus propias palabras”, explicó sobre el proyecto Rob Stone, cofundador de The FADER y FADER Films.

El documental ya se encuentra disponible a continuación.