Xixa: “Aceptar la muerte puede ser deprimente, pero hermoso. Vale la pena”

Hace calor en Tucson. Así lo dice Brian Lopez, la mitad de la dupla que completa Gabriel Sullivan y que, bajo el nombre de Xixa, hoy nos presenta un álbum titulado Xolo; obra conceptual cuya protagonista se ve orillada a sortear las tribulaciones propias del inframundo, debatiéndose entre la vida y la muerte, bombeando sangre y proyectando amor. Una colección de canciones de corte mitológico confeccionada por una pareja que ha encontrado en las manifestaciones vitales cotidianas un pretexto para valorar la pena de comprender que todo se desvanece.

“De pequeño, pensaba que era normal tener tantas plantas y animales peligrosos en el jardín. Fue hasta que viajé a otros lugares que supe que en realidad tuve una infancia bastante exótica en este sentido”. Lopez describe así el hábitat en el cual se desarrolló siendo niño, un ambiente que llevaría en su mente hasta el presente para que éste se filtrara en su forma de hacer música, a pesar de que él mismo procurara evitarlo. “Es algo contra lo que luchas, o al menos yo lo hice. Pero, luego, en algún momento, desistí. Me di cuenta de que mi origen es lo que hace que mi voz sea particular. Es genial ser de Nueva York, de Los Ángeles o Nashville, pero ser de Tucson… ¡eso sí que es para raros! Puede que no tengas ambiciones ni metas en la vida siendo de Arizona, pero te juro que serás bien raro”.

Hablando de visiones particulares, me gustaría saber cuáles son tus definiciones de música tropical y psicodélica, considerando que muchos relacionan estos sonidos con el que produces al lado de Gabriel en Xixa.

Siento que nosotros no sabemos cómo hacer música tropical correctamente, pero lo intentamos. Y bueno, somos un poco psicodélicos, de alguna manera, por nuestros tonos de guitarra y el órgano Farfisa. Hablando de nuestro pasado, comenzamos haciendo chicha, y no es que estuviéramos robando ni nada, solamente iniciamos tomando prestado un sonido; aunque luego, en algún momento, nos dimos cuenta de que no queríamos hacer chicha propiamente porque ni siquiera somos de Perú. En realidad, para nosotros es importante la canción americana, ya sabes, esas guitarras que vienen desde el rock clásico hasta el indie, incluso con un trasfondo metalero. Aunque, eso sí, siempre tendemos a ir por el lado más oscuro.

Y en esa faceta oscura la sección rítmica juega un papel protagónico.

Bueno, nuestro baterista tocó para Bob Dylan y Alice Cooper, por ejemplo; tenemos un músico de estadio, sin ningún tipo de trasfondo latino, pero sí que hemos adherido a un buen percusionista latino, con timbales, congas y bongós. Nos ha llevado mucho tiempo evolucionar. Ya lo dije, empezamos como una banda de covers de chicha, ¿sabes?, eso fue hace más de 14 años, y luego decidimos simplemente escribir nuestra música, buscar una voz propia. Siento que finalmente hemos llegado a ese punto donde nadie suena realmente como nosotros, al menos ahora mismo.

Hace algunos meses hicieron un tema, “It doesn´t matter”, al lado de Robbie Grey y Mick Conroy, de Modern English.

Son amigos nuestros. Gabriel Sullivan también toca la guitarra en Modern English desde hace dos años y el manager de esa banda igual dirige el sello discográfico en el que estamos en Nueva York. Así que Robbie y Mick son amigos. Teníamos una canción que sonaba muy ochentera, un poco post-punk, y se nos ocurrió que Rob le pusiera su voz porque, ya sabes, es británico, muy británico, justo lo que buscábamos. Hizo un trabajo fantástico y después Mick añadió esos sintetizadores tan suyos. Fue genial publicar una canción onda new wave ochentera con una de las mejores bandas de la historia.

El más reciente álbum de Xixa se titula Xolo, el nombre de una especie canina poseedora de un trasfondo espiritual acá, en México. Hay reseñas de ese disco que usan la palabra misticismo al describir su contenido. ¿Qué significa para ti el misticismo?

Xolo es un álbum conceptual. Sigue a una joven llamada Arcoíris a lo largo de su viaje por Micltán acompañada de un xolo, esa guía sagrada y protectora de los muertos en su camino. Hay nueve niveles antes de llegar a la meta, por eso hay nueve canciones en este álbum que atraviesa todas las pruebas y tribulaciones que existen en el inframundo. Te encuentras con estos elementos cuando hablas de mitología, ya sea griega, romana, azteca o maya, siempre es lo mismo lo que nos une como humanidad: violencia, muerte, vida, amor, sangre. Xolo es una especie de experiencia gótica, independientemente del libro mitológico que sea lea. Y fue genial ir por un camino diferente. Definitivamente queríamos volver a las raíces.

Y tú, Brian, ¿has tenido algún encuentro con la muerte o con cierta manifestación extraña de vida?

O sea, no he tenido un encuentro cercano con la muerte, aunque, claro, siempre hay gente muriendo a mi alrededor, así como mascotas. Ahora mismo estoy mirando por la ventana de casa y veo plantas y árboles ondeando sus hojas al viento, lagartijas corriendo por el suelo, buscando comida, aves volando de rama en rama. De pronto damos estas cosas por sentado; es decir, todos los días damos la vida como un hecho cuando hay que aceptar la propia mortalidad y la de los demás a nuestro alrededor. Sí, esto puede ser deprimente, pero también es hermoso, maravilloso, místico. Vale la pena.

